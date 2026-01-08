大阪府岸和田市の商店街で車が警察官をボンネットに乗せたまま走った後、振り落として逃走した事件で、警察は無職の男を殺人未遂などの疑いで逮捕しました。警察によりますと、7日午後5時半ごろ、岸和田市宮本町の商店街で、通行禁止の時間帯にアーケードを走る車を警察官が見つけ、止まるよう指示しました。しかし、車はそのまま警察官に突っ込み、ボンネットに乗せたままおよそ700メートルにわたって走り、逃走しました。警察官