ロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官は８日、欧州主体の「有志連合」が停戦実現後のウクライナに展開する方針の多国籍部隊について、「ロシア軍の合法的な軍事目標とみなされる」と述べ、受け入れない姿勢を改めて表明した。ウクライナを支援する「有志連合」は６日、ロシアによる再侵攻を抑止するため、参加国による「安全の保証」の提供などを盛り込んだ「パリ宣言」をまとめた。ザハロワ氏は、多国籍部隊の展開やウクライ