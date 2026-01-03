ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関９ｔｈ山口シネマ杯」は９日に開幕する。野中一平（３１＝愛知）は２０２５年後期こそ４期ぶりにＡ２級に甘んじたが、２０２６年前期はすぐにＡ１級に戻ってきた。「結局、メンタルだったのかな。弱気になったらダメだと思った。だからそこまで自信はないんだけど、あるふりをする。Ａ２級の時はそれを意識して走っていた」と明かす。「今、言えるのはＡ２級になったという