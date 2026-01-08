ポンドドルはＮＹ時間に入って売りが強まり、１．３４１５ドル付近に値を落とした。ただ、動きが一巡すると買戻しが入り、１．３４ドル台半ばに戻している。重要な英経済指標の発表もなく、専らドルの材料に依存する展開だが、明日の米雇用統計のほか、米最高裁がトランプ関税に対する判断を出すとも言われており、全体的に方向感はない。 一方、ポンド円はロンドン時間の朝方に一時２１０円台前半に下落していたものの、ド