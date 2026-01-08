飲酒運転撲滅プロジェクト SDD〜STOP! DRUNK DRIVING PROJECTを推進するFM大阪が、新たに自転車の飲酒運転撲滅プロジェクト番組を2026年1月6日よりスタートした。自転車関連の交通事故発生件数は高い水準で推移し、全交通事故に占める自転車関連事故の割合は増加傾向にある状況を受けて、道路交通法が改正され、自転車による酒気帯び運転などの悪質で危険な運転の罰則が強化された。ルールを正しく理解して、誰かの大切な日常を自