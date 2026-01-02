ボートレース若松の「日本トーター杯ＢＴＳ北九州ＭＤ開設１９周年記念競走」が８日に開幕した。坂口周（４８＝三重）は初日８Ｒ、３号艇も本番では２号艇がピット離れで遅れたため２コース進入。スリットは外に対してやや後手に回ったが、引き波を越えると先マイした竹井貴史に続いて２番手を確保した。「今のスタートはしょうがない。２コースになって分からない位置からの起こしになった」と淡々とレースを振り返った。前