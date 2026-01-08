ボートレース蒲郡の「スポーツ報知杯争奪第１７回ビクトリーカップ」は８日、予選２日目が行われた。吉田慎二郎（４２＝愛知）は２日目７Ｒ、進入固定のイン戦をきっちりと逃げて今節初白星を飾った。今節の相棒１１号機は前検日から好感触を口にし「どちらかといえば直線寄り。これまでのコメント通り素性は悪くないエンジンだと思う」と順調に仕上がっている。２日目を終えて得点率は７・６７で１１位。当地３年ぶりの優