中国による輸出規制強化への懸念が広がっています。神奈川・小田原市の中古車オークション会場では、中国による軍民両用品の輸出規制強化への懸念がじわりと広がっています。中古車オークション参加者：レアアースとかいろいろ騒がれていますので、（中古車の）台数が限られてくるとか。そして、8日の東京株式市場・日経平均株価は一時、下げ幅が900円を超えました。レアアース規制への懸念から、自動車など製造業への影響を警戒し