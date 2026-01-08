群馬・太田市の住宅の駐車場で、20代の男性が刺されて死亡しました。8日午後4時半ごろ、太田市牛沢町の住宅の駐車場で、20代の日本人の男性が刃物のようなもので刺されました。男性は首を刺されていて病院に運ばれましたが、まもなく死亡が確認されました。警察は現場にいた20代のベトナム人とみられる男を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。2人の関係は分かっていませんが、調べに対して男は「殺そうとしました」と容疑を認め