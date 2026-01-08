東京・大田区のマンションで、血だらけの男性の遺体が見つかり、警視庁は殺人事件と断定し特別捜査本部を設置しました。8日午前11時半ごろ、大田区大森北にあるマンションの一室で、40代ぐらいの男性が血だらけで、うつぶせの状態で死亡しているのが見つかりました。男性はこの部屋の住人とみられていて、当時、玄関や窓は施錠されていたということです。その後の取材で、男性の首の後ろ側や腹などには刃物のようなもので刺された