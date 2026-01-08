8日、群馬県太田市で26歳の男性が首を刺され、その後、死亡した事件で、ベトナム国籍の男が殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されました。この事件は8日午後4時半ごろ、群馬県太田市牛沢町の民家の駐車場で群馬県伊勢崎市に住む太田輝さん（26）が首などをナイフのようなもので刺され、死亡したものです。警察は、敷地内にいたベトナム国籍のチャン・グエン・フック・ダット容疑者（24）を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。現場から