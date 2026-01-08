アメリカ中西部・ミネソタ州のミネアポリスで7日、移民当局による大規模摘発があり、近くで車を運転していた女性（37）が当局職員に銃で撃たれ死亡しました。当局は、女性が「職員を車でひき殺そうとした」として正当防衛を主張しています。一方、ミネアポリスの市長は「権力の乱用で殺人事件だ」と非難し、地元メディアも、女性は「子どもを学校に送った帰りだった」と報じるなど情報は交錯しています。事件を受けて、大規模なデ