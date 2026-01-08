メ～テレ（名古屋テレビ） 東日本大震災で被災した岩手県陸前高田市の中学生が名古屋を訪れ、市内の中学生と交流しました。 名古屋市は2013年度から陸前高田市と、中学生の訪問交流を続けています。 今年度は陸前高田市の中学生20人が7日から2泊3日の日程で訪れています。 8日は名古屋城を見学したあと市内の中学生と防災や復興についての意見交換をしました。 名古屋市は2011年以降、復興支援などのため陸前高田