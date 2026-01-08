そらる×まふまふによるAfter the Rainがユニット結成10周年を迎えた本日、アニバーサリーとなる2026年から2027年にかけて＜After the Rain 10th Anniversary Tour 〜 春夏秋冬 〜＞と題したアリーナツアーを開催することを発表した。After the Rainが10年間の活動を通して発表してきた楽曲は、ユニット初のオリジナル曲「桜花ニ月夜ト袖シグレ」から始まり、季節を彩るテーマの人気曲が多数発表されてきた。ツアーのサブタイトル