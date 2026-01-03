フジテレビ「超ホンマでっか！？ＴＶ」が７日、放送され、正月太りを楽に解消する方法についてトークが繰り広げられた。高校卒業後に名古屋から上京し、俳優を目指していた玉木宏（４５）は、体型について「すぐ太りますよ。さんまさんと初めてお会いしたころはもうちょっと、ぽっちゃりしてたんで」とブレーク前の２０数年前に明石家さんまと出会っていたことに触れた。さんまが「ゴルフ場、碑文谷のゴルフ練習場でバイトし