山梨県上野原市で発生した山火事は、今も延焼が続いています。通報があったのは、8日午前10時45分ごろ。扇山から煙が見えると、近くに住む人からでした。現場は、中央道上り線・談合坂サービスエリアから2キロほど西にある山。燃えている場所と住宅との距離は、最も近いところで、少なくとも700メートルだということです。上野原市では、今月1日から現在まで、林野火災注意報が出されていました。山から歩いて10分ほどの場所から山