山梨・上野原市で8日午前に山火事が発生し、9日午前0時現在も延焼中です。けが人は確認されていませんが、警察によりますと、火の手が集落まで約200メートルに迫っているということで、上野原市は76世帯の住民に避難指示を出しました。山梨県は自衛隊に災害派遣を要請し、9日は朝から自衛隊のヘリコプターも消火活動に加わる見通しです。