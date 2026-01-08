【ニューヨーク共同】8日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、午前10時現在は前日比51.75ドル高の4万9047.83ドルを付けた。米商務省が朝方発表した昨年10月の貿易赤字は前月比39.0％減だった。赤字幅が3カ月連続で縮小したことが好感され、買い注文が優勢となった。昨年12月の雇用統計の発表を9日に控えて様子見ムードもあった。