大阪・岸和田市で、車で警察官に突進し、ボンネットに乗せたままの状態で走行し殺害しようとした疑いなどで無職・久保泰範容疑者（40）が逮捕されました。警察官は軽傷です。久保容疑者は無免許状態で、車は家族名義だったということです。調べに対して、久保容疑者は「殺意はなかった」と容疑を一部否認しています。