ボートレース宮島の「第２２回日本モーターボート選手会会長賞」が９日に開幕する。柴田大輔（４３＝福岡）は前節、地元・木山和幸と組んで優出（４着）した２３号機を獲得した。「ペラ叩いて普通ですね。下がることはなかった」と前検の段階としては合格点の動きだった。木山は「次の人はいい状態でいけると思う」と話していた。これを伝え聞いた柴田は「ペラを前操者に近い形に戻してみる」と早速、調整に取りかかった。ま