ボートレース宮島の「第２２回日本モーターボート選手会会長賞」が９日に開幕する。西尾亮輔（３７＝愛知）がエンジン抽選で手にしたのは２連率２４％の２６号機。特訓を終えてピットに帰投した時は「下がりますね…」と意気消沈していた。ただ、その後は「ちょっとやりたい調整があるのでやってみます」と気持ちを取り直していた。高校〜大学とボクシングを経験してきた。「打たれ強さが持ち味です。物理的にもだけど、メン