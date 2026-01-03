【30MM 1/144 eEXM-23 テックプロト 01】 発売元：BANDAI SPIRITS 価格：1,628円 発売日：2026年1月10日 ジャンル：プラモデル サイズ：全高約125mm 警察の治安維持部隊を思わせる造形です。 30MMシリーズではこれまでに戦闘型、探査型と様々なエグザマクスが発売されてきました。2026年1月には、新たに治安維持を目的としたエグ