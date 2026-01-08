【日本海軍 甲型駆逐艦 雪風 “天一号作戦”】 1月9日 出荷開始 価格：4,620円 ハセガワは1月9日に、プラモデル「日本海軍 甲型駆逐艦 雪風 “天一号作戦”」再販分の出荷を開始する。価格は4,620円。 本商品は日本海軍 甲型駆逐艦 雪風の「天一号作戦時」を1/350スケールで立体化したもの。迫力のある艦体に艦橋や砲塔、煙突などが細かく造形されている。 パ}