ファーストリテイリングがまた、過去最高益を更新です。ユニクロやGUなどを展開するファーストリテイリングは、2025年9月から11月までの連結決算を発表しました。売上高は1兆277億円と前年の同じ時期より14.8％増え、営業利益は2109億円と33.9％増加し、この期間としてはいずれも過去最高を更新しました。ユニクロ事業は国内外すべての地域で増収増益となり、中国大陸では10月後半から気温が低下したことなどから2桁の増益となって