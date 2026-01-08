兵庫県は8日、同県姫路市内の養鶏場で死んだ鶏から、高病原性の鳥インフルエンザウイルスが検出されたとして、この農場で飼育している約15万5000羽の殺処分を始めた。兵庫県で今季、感染が確認されたのは、昨年12月以来2例目。鳥インフルエンザが確認された養鶏場で殺処分を始める兵庫県の担当者ら〈2026年1月8日午前 兵庫県姫路市〉（※画像提供・兵庫県）鳥インフルエンザが確認された養鶏場で殺処分を始める兵庫県の担当者