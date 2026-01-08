日本時間０時００分に米卸売在庫（確報値）（10月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 卸売在庫（確報値）（10月）00:00 予想0.5%前回0.5%（卸売在庫・前月比・確報値) 予想N/A前回-0.2%（卸売売上高・前月比)