1998（平成10）年1月9日、関東甲信地方の2年ぶりの大雪は朝までにやみ、前日からの積雪は東京で15センチ、横浜で20センチを記録した。交通機関のダイヤは混乱し、雪による転倒や車のスリップ事故で500人以上がけが、千葉県と山梨県で計2人が死亡した。国会議事堂前ではブルドーザーが除雪作業に当たった。