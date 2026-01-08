【ビターとスパイス 上巻】 1月9日 発売 価格：720円 【拡大画像へ】 forcsは、出版レーベル「.FiZZ」のオリジナルコミック「ビターとスパイス」の電子単行本上巻を1月9日に各電子書籍ストアにて配信開始する。価格は720円。 本作は、近藤伍氏による大人の女性向けのマンガ。職場での関係に悩んでいるアラサーの山田が、すべてを失った後に出会っ