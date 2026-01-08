9日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比220円高の5万1410円と急伸。日経平均株価の現物終値5万1117.26円に対しては292.74円高。出来高は7371枚となっている。 TOPIX先物期近は3509.5ポイントと前日比28ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.16ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 51410