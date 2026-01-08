アメリカ中西部・ミネソタ州で移民当局の職員が取締り中に発砲し、女性が死亡しました。地元警察などによりますと、ミネアポリスで7日、不法移民などを取り締まるICE＝移民・税関捜査局の職員が車に向け発砲し、37歳の女性が死亡したということです。女性は取締りの対象ではなかったとみられています。国土安全保障省のノーム長官は会見で、女性が車で職員をひき殺そうとしたため発砲したと説明し、「テロ行為だ」と非難したうえで