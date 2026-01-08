ボートレースからつのＧIII「オールレディースＮｅｗＹｅａｒＣｕｐ」は８日、準優勝戦が行われた。準優１１Ｒ、インの小野生奈が握った池田奈津美に応戦してやや流れたところを２コースの小芦るり華（２８＝佐賀）が的確に差して抜け出した。舟足も「めっちゃいい。全部いいけど、行き足が一番いい。バックの伸びもめっちゃいいと思う。回って伸びにつながっている」と万全の仕上がりだ。優勝戦は２号艇。２０２３年１月の