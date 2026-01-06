【モデルプレス＝2026/01/09】1月12日より放送開始するテレ東系ドラマ「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」（毎週月曜よる11時6分〜／放送と同時にNetflix世界独占見放題配信）にて主演を務める俳優の赤楚衛二（あかそ・えいじ／31）と、ヒロインを務める女優のカン・ヘウォン（Kang Hyewon／26）にインタビュー。異なる国で役者として活躍する2人に共演して驚いたことや刺激を受けたこと、撮影合間のエピソード