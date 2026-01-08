１日、三峡ダムの双方向五段式閘門を整然と通過する船舶。（ドローンから、宜昌＝新華社配信／王罡）【新華社宜昌1月8日】中国交通運輸部長江三峡通航管理局はこのほど、2025年の三峡ハブ閘門（こうもん）全体の稼働回数が1万4415回、通過量が前年比8.7％増の1億7300万トンだったと発表した。うち中核施設である三峡閘門の通過量は1億7千万トン、船舶昇降機の利用客数は63万2千人で、いずれも過去最高を更新した。１日、三