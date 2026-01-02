ブライトンのＭＦ三笘薫（２８）が敵地のマンチェスターＣ戦で２戦連続で先発し、０―１の後半１５分、左足首負傷から復帰後初となる同点ゴールを挙げた。左でボールを受け中へ切れ込む得意の形から、右足で鮮やかミドルを決めた。この日は同３８分まで出場。昨年９月１３日ボーンマス戦以来１１６日ぶりの今季２点目で、復活をアピールした。６月に北中米大会を控えるＷ杯イヤーで新年初得点を奪い、森保ジャパンにとっても頼れ