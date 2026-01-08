【新華社北京1月8日】軍縮分野の研究・交流を促進する中国軍備管理軍縮協会とシンクタンクの中国核戦略規画研究総院は8日、北京で研究報告書「日本右翼の核野心:世界平和に対する深刻な脅威」を発表した。全文は1万3千字に及び、国際社会に対し、膨張を続ける日本の右翼勢力の核の野心と軍国主義復活の危険な動きを警戒し、戦後の国際秩序と国際的な核不拡散体制を共に守るよう呼びかけた。中国軍備管理軍縮協会の戴懐成（たい