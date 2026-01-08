EU＝ヨーロッパ連合と南米諸国が自由貿易協定の締結に向けた協議を行っていることを受け、フランスの農家らが大規模な抗議活動を行っています。仁熊記者「凱旋門の前の道を10台以上のトラクターが占拠していまして、農家たちが抗議の声を上げています」EUは南米4か国と自由貿易協定の締結に向けて協議を行っていて、南米産の安価な牛肉や野菜などが流通すると農薬などの規制が厳しい地元農家らは、価格競争で太刀打ちできないと反