RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï8Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÎÁ°GM¡¦À¾Â¼ÂîÏ¯»á¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£À¾Â¼»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤äÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡¢¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¥º¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡¢¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¥¤¡£°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¡¢±ºÏÂ¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥³¡¼¥Á¤äVONDS»Ô¸¶¤Î´ÆÆÄ¤äGM¤Ë½¢Ç¤¡£2016Ç¯¤Ë¤Ï¿å¸Í¤Î¶¯²½ÉôÄ¹¤È¤Ê¤ê¡¢2019Ç¯¤«¤é¤ÏGM·ó¶¯²½ÉôÄ¹¡¢¤½¤·¤Æ2022