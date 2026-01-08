37歳ベテランのFW伊藤翔が、横浜FCを契約満了のため退団することが決定した。横浜FCが8日、公式サイトで明らかにした。伊藤は高校時代、身長184センチと恵まれた体格を持ち、突出したスピードとテクニックを持ち合わせ注目の存在となった。さらに在学中にアーセナルの練習に参加し、当時トップチームの監督だったアーセン・ベンゲル氏からフランス代表のレジェンド、ティエリ・アンリ氏に例えられて評価。”和製アンリ"とも呼ばれ