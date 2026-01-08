フランクフルトに所属する堂安律が8日、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズにてクラブの投稿をシェアする形でサッカーゲーム『EA SPORTS FC 26』の年間最優秀チームアワードのミッドフィルダーにノミネートされたことを報告した。ノミネートされたのは男子では日本人選手として唯一となった。そのほかにはウスマン・デンベレをはじめ、ハリー・ケイン、キリアン・ムバッペ、ラミン・ヤマルなど錚々たる顔ぶれ。フランクフル