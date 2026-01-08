６日、長沙市の山河工業城で行われた引き渡し式で披露された山河智能装備のロングリーチ油圧ショベルＳＷＥ１６５０ＦＬＲ。（長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙1月8日】中国の建設機械メーカー、山河智能装備は6日、湖南省長沙市の製造拠点、山河工業城で中東地域向けロングリーチ油圧ショベルSWE1650FLRの引き渡し式を行った。今回輸出されるSWE1650FLRは、10.8メートルのブームと7.7メートルの強化アームを組み合わせ