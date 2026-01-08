巨人の坂本勇人内野手が８日、自身のインスタグラムのストーリーズに新規投稿。ＭＬＢ・ブルージェイズへの移籍が決まった岡本和真内野手へメッセージを送り、ファンの感動を呼んだ。坂本はこの日、岡本が自らのインスタグラムにアップした巨人時代の写真を引用。ホームイン直後に岡本の背中をたたくシーンに「羽ばたけ和真俺達はいつもお前の一番の応援団だ！」というメッセージを添えた。これを見た巨人ファンは「岡本の