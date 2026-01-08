福岡中央署は8日、福岡市中央区小笹2丁目5番付近で同日午後7時ごろ、女子中学生が見知らぬ男から暴言をはかれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は身長170くらいのやせ形。オレンジ色ライン入りの黒色上衣、黒色ズボンを着用していたという。