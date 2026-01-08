アメリカのトランプ大統領はベネズエラへの関与について、1年よりも「もっと長期になる」と述べ、長期的に関与していく姿勢を示しました。トランプ大統領は7日、ニューヨーク・タイムズのインタビューに応じました。この中でトランプ氏は、ベネズエラについて「我々は非常に収益性の高い方法で再建する。石油を採掘し、石油価格を引き下げ、ベネズエラが切実に必要としている資金を提供するつもりだ」と述べ、再建に意欲を示しまし