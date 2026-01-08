男子ゴルフで今季から米ツアーを主戦場にする中島啓太（フリー）が８日、開幕戦のソニーオープン（１５〜１８日、ハワイ州ワイアラエＣＣ）に向け羽田空港から出発した。ツアーメンバーデビュー戦へ「３回目の出場になるし、コースは知っている。いいスタートダッシュをきりたい。シグネチャーイベントが２月に２試合まずあるので、そこの出場資格を取るためにもスタートダッシュは大事」と意気込みを語った昨季欧州ツアーのラ