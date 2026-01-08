きょうの為替市場、ドル円はＮＹ時間に入って買いが強まっており、１５７円台を試す動きが出ている。先ほど発表の米経済指標で貿易赤字が予想を大きく下回ったことや、米新規失業保険申請件数も予想を下回った。ＦＲＢが早期の利下げに動く必要性がないことが示されたことが、米国債利回りとドルの上昇に繋がっている模様。 ただ、ＦＲＢの金融政策への見方に概ね変化はない。今月のＦＯＭＣは据え置き、次回の利下げは４月