ジェフユナイテッド千葉は8日、MF姫野誠との契約更新を発表した。昨年10月に高校2年生ながらもプロ契約を締結した姫野。プロデビュー戦となったJ1昇格プレーオフ準決勝・大宮戦では、0-3とリードを許した後半15分にピッチへと送り込まれる。26分、32分に得点が生まれて1点差に詰め寄ると、39分には姫野が値千金の同点ゴールを奪取。その後、1点を追加したチームは4-3の勝利を収め、姫野は大逆転劇の立役者となった。勢いに乗っ