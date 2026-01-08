Souが、新曲「Q.E.D.」を配信リリース。あわせてMVを公開した。 （関連：【写真あり】Sou「この景色をあの頃に自分に見せたい」10年前の自分と対峙した『水奏レグルス』フィーチャー公演） 同楽曲は、現在放送中のTVアニメ『アルネの事件簿』のオープニングテーマ。楽曲は栗山夕璃が手掛け、タイアップアニメの雰囲気に沿ったミステリアスさを表現した内容となっている。 MVは、Souの「