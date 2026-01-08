25年12月に、19年2月以来、6年10カ月ぶりに俳優業に復帰した新井浩文（46）が8日、X（旧ツイッター）を更新。「大阪でトークイベントやります。時間がある方は遊びに来てねー」とトークイベントの開催を発表した。2月13日午後7時から9時までの予定で大阪・梅田ラテラルで「新井浩文トークイベント〜集会〜」と題して開催する。会場の公式サイトによると、チケットは前売り3300円で、要1オーダー500円以上の価格設定。全席自由で、1