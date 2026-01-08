福岡県警筑紫野署は8日、筑紫野市永岡付近で同日午後5時ごろ、通行中の女子児童が見知らぬ男性から声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男性は若干の禿げ頭、白髪交じり、眼鏡なしという特徴で、灰色の車に乗っていたという。