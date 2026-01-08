福岡中央署は8日、福岡市中央区荒戸3丁目付近の路上で同日午後0時10分ごろ、下校中の小学生女児が見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は20歳くらい、黒髪、黒っぽい服を着用していたという。